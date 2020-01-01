Повышение пенсионных выплат коснулось более 430 тыс. жителей ЛНР – Пенсионный фонд

Принятое Правительством ЛНР постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат" коснулось более 430 тыс. пенсионеров Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила председатель Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР Татьяна Васильева."Общее количество тех, кто получил повышение пенсии, – чуть более 433 тысяч жителей нашей Республики", – отметила она.Васильева сообщила, что выплата пенсий за январь была профинансирована своевременно."Новые размеры пенсий люди стали получать с 4 января, и банк, и почта приступили к выплате пенсий. И уже новые размеры были предоставлены людям в январе", – рассказала председатель ПФ ЛНР."По состоянию на 20 января основная масса пенсионеров уже получила выплаты в новых размерах, остались выплаты до 25 числа", – добавила она.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что зарплаты и пенсии в ЛНР за два года должны вырасти до уровня Ростовской области.Он также анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года и увеличение зарплат госслужащих и работников государственных органов Республики до 26% к должностному окладу.Напомним, в июне 2019 года тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан", учитывая при этом трудовой стаж пенсионеров.Пасечник 12 мая 2018 года, обращаясь к законодательной и исполнительной власти по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года, получившей название "Наш выбор", в частности, отметил, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.20 января — Луганск