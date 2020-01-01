Размер минимальной пенсии в ЛНР с 1 января составляет 4,8 тыс. руб. – Пенсионный фонд

Размер минимальной пенсии в Республике с 1 января составляет 4,8 тыс. руб. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила председатель Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР Татьяна Васильева.С января 2020 года согласно принятому Правительством Республики постановлению размер пенсионных выплат в ЛНР увеличился на 20%."В связи с этим перерасчетом наименьшая выплата по Республике стала составлять вместо 4 000 (руб.) 4 800 руб." – заявила Васильева, отметив, что размер средней пенсии составляет 7 359 руб."И если в среднем говорить по Республике, когда мы сделали перерасчеты, то повышение где-то в пределах на каждого человека, если не считать наименьшие выплаты, это где-то 1 195 рублей каждому пенсионеру было плюсом", - уточнила председатель ПФ.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что зарплаты и пенсии в ЛНР за два года должны вырасти до уровня Ростовской области.Он также анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года и увеличение зарплат госслужащих и работников государственных органов Республики до 26% к должностному окладу.Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.20 января — Луганск