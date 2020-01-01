Акция "Вечный огонь Великой Победы" пройдет в ЛНР в рамках мероприятий Года памяти и славы

Министерство образования и науки и Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР в рамках объявленного Года памяти и славы проведут республиканскую акцию "Вечный огонь Великой Победы" в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобразования."В Министерстве образования и науки ЛНР состоялось совещание по вопросу проведения республиканской акции "Вечный огонь Великой Победы", которая запланирована для проведения в рамках подготовки и празднования 75-летия Победы советского народна в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Министерством образования и науки ЛНР и Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР", - говорится в сообщении.В Минобразования пояснили, что проведение акции запланировано в целях воспитания патриотизма и самосознания, совершенствования историко-краеведческой деятельности и героико-патриотической работы, организации творческой деятельности обучающихся, повышения их роли в учебно-воспитательном процессе."На совещании были обсуждены вопросы сроков проведения акции и номинации для участия. В рамках запланированного мероприятия, обучающиеся образовательных организаций (учреждений) ЛНР будут разрабатывать эмблемы, открытки, коллажи и создавать видео под единой темой "Великой Победе – 75!", которые впоследствии будут рассматриваться для размещения на открытках, конвертах, марках, значках и другой сувенирной продукции, а видеоработы – на официальных сайтах и в медиапродукции", - рассказали в ведомстве.Ранее Минобразования объявило 2020 год в учебных учреждениях ЛНР Годом памяти и славы.20 января — Луганск