Экс-представитель ОБСЕ открыто навязывает ЛНР и ДНР позицию Киева – профсоюз

Заявление экс-представителя ОБСЕ в Контактной группе Мартина Сайдика открыто навязывает Республиам Донбасса позицию Киева. Об этом ЛИЦ заявил председатель Общереспубликанской организации профсоюза работников автомобильного транспорта, дорожного хозяйства и транспортного сервиса ЛНР Роман Виткалов.

Занимавший четыре с половиной года пост представителя действующего председателя ОБСЕ в Контактной группе Сайдик в интервью российскому изданию "Коммерсант" заявил, что война в Донбассе является конфликтом Украины и России. Он также отметил, что Минские соглашения якобы предполагают "особый статус на фоне общей децентрализации Украины".

"Возмутительно то, что экс-спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик, приняв строну Запада, цинично наплевал на судьбы всех жителей Донбасса, подыгрывает украинской стороне и открыто навязывает ЛНР и ДНР позицию Киева", - подчеркнул Виткалов.

Он отметил, что "международный представитель нагло пытается перечеркнуть уже имеющиеся договоренности в пользу Украины, чем демонстрирует предвзятость и необъективность".

"Мартин Сайдик лично посещал Донбасс, общался с гражданами Республики, которые надеялись на то, что наблюдатели (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ) помогут в разрешении конфликта. Но по факту ОБСЕ демонстрируют лишь озабоченность и всячески подыгрывают украинской стороне. Его заявление о том, что автономия Донбасса недопустима, в очередной раз доказывает, что организация отстаивает интересы Запада", - заявил профсоюзный лидер.

Он предположил, что "добиться справедливости и бороться за правду, видимо, не входит в планы ОБСЕ в Донбассе".

"Такая позиция объясняется тем, что Мартин Сайдик, как и бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, получал через различные фонды и организации вознаграждение за поддержку Украины в Минске. Надежды на то, что новый представитель ОБСЕ (Хайди Грау) изменит риторику и перестанет подыгрывать Киеву, мало, но мы все же надеемся, что международные представители начнут выполнять свою работу беспристрастно и помогут в урегулировании ситуации, - сказал Виткалов. - Ведь наблюдатели прибыли в Донбассе не для усиления украинской стороны, а для справедливого разрешения конфликта. Печально, что об этом представители Донбасса должны напоминать".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 января — Луганск