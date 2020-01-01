Два рыбака подорвались на неизвестных предметах на берегу Северского Донца – МЧС ЛНР

Рыбаки из села Сабовка Славяносерсбского района и Луганска подорвались на неустановленных устройствах на берегу реки Северский Донец. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 января в 17.35 в службу 101 Славяносербского района от дежурного РОВД поступила информация о том, что на берегу реки Северский Донец на неизвестном предмете подорвался 67-летний житель села Сабовка", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина ехал на велосипеде на рыбалку в село Желтое. С травмами правой кисти, предплечья и лица он был доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ).

"На следующий день в селе Паньковка на берегу реки Северский Донец подорвался 55-летний житель Луганска, который возвращался с рыбалки", - рассказали в МЧС.

Сообщение об инциденте поступило из Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК). С диагнозом "минно-взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети правой голени, множественные осколочные ранения левой голени" мужчина был доставлен в ЛРКБ.

МЧС ЛНР рекомендует жителям Республики ограничить свое нахождение на открытых территориях, где могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы: в лесопосадках, парковых зонах, вблизи водоемов. Наиболее безопасными дорогами в таких местах являются те, по которым передвигается большое количество людей. При этом нельзя отходить в сторону в непроверенных местах, а также трогать лежащие на пути движения и обочинах подозрительные предметы, провода, шнуры.

МЧС призывает при обнаружении любых подозрительных предметов немедленно звонить по телефонам 101 или 102.

Ранее министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов сообщал, что саперы МЧС в 2019 году обезвредили на территории ЛНР 826 взрывоопасных предметов.

20 января — Луганск