Экс-представитель ОБСЕ показал двойные стандарты западной политики – общественник

Заявление экс-представителя ОБСЕ в Контактной группе Мартина Сайдика о поддержке Украины в попытке переписать Минские соглашения продемонстрировало всю суть двойных стандартов западной политики. Об этом ЛИЦ заявил член Общественной палаты (ОП) ЛНР Сергей Белов.

Занимавший четыре с половиной года пост представителя действующего председателя ОБСЕ в Контактной группе Сайдик в интервью российскому изданию "Коммерсант" заявил, что война в Донбассе является конфликтом Украины и России. Он также отметил, что Минские соглашения якобы предполагают "особый статус на фоне общей децентрализации Украины".

"Донбасс в очередной раз прочувствовал на себе всю суть двойных стандартов западной политики. Бывший спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик, который лично посещал Донбасс, смотрел людям в глаза и показывал свою озабоченность ситуацией, приветствовал и благодарил представителей ЛНР и ДНР за сотрудничество, по проплаченной методичке Запада решил перечеркнуть все и поддержать Украину в попытке переписать Минские соглашения выгодным для Киева образом. Вот вам "непредвзятость" и "беспристрастность" во всей красе", – отметил Белов.

"Как и для экс-спецпредставителя США по делам Украины Курта Волкера, для Мартина Сайдика Донбасс становится отличным поводом, чтобы упрекнуть, обвинить Россию, так как он намерено указывает, что Российская Федерация – не посредник, а сторона конфликта", – добавил он.

Член Общественной палаты подчеркнул, что "по сути, ОБСЕ выполняет все прихоти Украины".

"В Киеве не хотят прямого диалога с ЛНР и ДНР – ОБСЕ делает ответственными представителей России, украинские политики пытаются избежать выполнения Минских соглашений – Мартин Сайдик рекомендует переписать соглашения и не предоставлять автономию Донбассу. ОБСЕ закрывает глаза на халатность и саботаж Украины в выполнении Минска и, более того, одобряет заведомо противоречивую позицию, которая нарушает ранее подписанные договоренности", – заявил Белов.

"Надеюсь, госпожа Хайди Грау, которая приступает к работе в качестве координатора с 29 января 2020 года, не будет следовать методам работы Сайдика", – отметил общественник.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 января — Луганск