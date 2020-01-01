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Проект "Волонтер" передал сладкие подарки учащимся коррекционной школы Петровского (ФОТО)

Sergey Сегодня, 17:0020Новости
Проект "Волонтер" передал сладкие подарки учащимся коррекционной школы Петровского (ФОТО)





















Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "С заботой о детях" передали сладкие подарки учащимся Петровской специальной (коррекционной) школы-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД.
Представители проекта организовали для детей развлекательную программу, а после активных игр учащиеся получили от гостей 150 сладких подарков.
"Побольше таких бы мероприятий: все было непринужденно, детки веселились, кричали, было немерено радости в глазах. Для каждого ребкнка подарки – это огромная радость. Поэтому сегодняшний день надолго запомнится ребятам", – отметила начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности Петровского Алина Сытник.
На мероприятии также присутствовал помощник председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко Артем Ярмов, который передал поздравления всему коллективу учреждения и пообщался с детьми.
"Наши детки очень любят такие мероприятия и любят в них участвовать. Мы очень рады, что к нам приезжают такие люди. Для таких деток, как наши, это очень хорошие деньки. Мы будем очень ждать повторных визитов гостей, которые дарят нашим деткам хорошее настроение", – сказала директор школы-интерната Елена Рябухина.
20 января — Луганск

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