Москве и Петербургу угрожают массовыми терактами

Анонимные угрозы взрывов поступали на телефоны в пять московских судов, 20 торговых центров и три роддома, сообщили ТАСС и РИА Новости. Кроме того, в Москве все станции метро так же были «заминированы», как и магазины «Магнит» и «Пятерочка». В Санкт-Петербурге в связи с угрозой взрыва было эвакуировано девять судов.Как сообщает ТАСС, в Москве в судах Коптевского, Перовского и Кунцевского районов проверяют кинологи. Также сообщалось об угрозе взрыва в торговых центрах «Афимолл Сити», «Европейский», «Калейдоскоп», «Метрополис», «Щука» и «Ривьера».РИА Новости сообщили, что поступили звонки об «минировании» 85 школ, 16 детских садов и 20 торговых центров.В Санкт-Петербурге по тревоге были эвакуированы Петродворцовый, Красногвардейский, Ленинский, Куйбышевский, Октябрьский, Дзержинский, Сестрорецкий, Смольнинский и Колпинский районные суды. Большинство судов уже вернулись к работе, угроза взрыва не подтверждена, сообщает единая пресс-служба городских судов.Волна сообщений о готовящихся терактах в крупных городах продолжается с ноября 2019 года. За это время было эвакуировано более 1 миллиона человек. Ни одно сообщение не было подтверждено.источник