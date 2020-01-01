"Подошли недалеко к городу, а там была Армия Крайова (подпольная польская военная организация, боролась против немецкой оккупации — прим. ТАСС). И они были против. И я хотел сам своим отрядом подойти помочь освободить город. Они были очень против того, чтобы советский партизан появился там, — вспоминает Ботян. — И они сообщили даже немцам… договорились с ними (я потом узнал). Организовали свою группу, и со мной эта группа должна была пойти на одно задание. Об этом они сообщили немцам. Хорошо, что парень (офицер царской армии), который был со мной, мне это рассказал. И мы не попали в засаду. Поэтому видите — не все поляки были довольны появлением советских партизан там".

Уникальный человек, герой России, 102-летний ветеран Службы внешней разведки России полковник в отставке Алексей Николаевич Ботян рассказывает, как его отряд спас Краков от уничтожения вопреки тому, что поляки из Армии Крайовой пытались сдать их немцам:Это далеко не вся история. Группа Ботяна была второй, которая нейтрализовала запасной план гитлеровцев по уничтожению Кракова. Была ещё первая группа, нейтрализовавшая первый план. И понятно, что не все поляки были настроены антисоветски — Алексей Николаевич рассказывает, как его, советского чекиста, любили поляки и просили затем остаться жить.Но его свидетельства — живого героя Великой Отечественной войны — важны именно для того, чтобы закрыть поганые рты пособников нацистов, которые лгут, что Красная Армия оккупировала Восточную Европу, ту же Польшу. Оккупанты не отправляют разведгруппы, чтобы сорвать уничтожение города, и не спасают людей из тюрем. Красная армия делала всё, чтобы сохранить польские, прибалтийские, румынские, чехословацкие города в целости и сохранности в условиях ожесточённого сопротивления гитлеровцев. Отсюда и тысячи русских советских солдат, погибших в Восточной Европе.Так что ни один поляк или прибалт не смеет даже рта раскрыть о какой-то там оккупации — если бы не советские воины, не было бы ни Кракова, ни Варшавы, ни Риги, там были бы развалины...Жители Кракова приветствуют советских воинов-освободителей, 1945 год© ТАССВ России в последнее время часто досадуют, что советское командование так бережно отнеслось к тем, предки которых сейчас поливают грязью Союз. На самом деле, Москва сделала тогда всё правильно с исторической и духовной точки зрения — да, погибших солдат чрезвычайно жалко, а нынешние русофобы отвратительны, но советские воины погибали не ради них, они спасали человечество от всемирного зла. А во время спасения не выбираешь, кто заслуживает, кто нет, и тем более не задумываешься, кем спасённые станут через 75 лет... Это уже наша с вами проблема и забота — закрыть их поганые рты.РМ