Как советский разведчик спас Краков
Уникальный человек, герой России, 102-летний ветеран Службы внешней разведки России полковник в отставке Алексей Николаевич Ботян рассказывает, как его отряд спас Краков от уничтожения вопреки тому, что поляки из Армии Крайовой пытались сдать их немцам:
"Подошли недалеко к городу, а там была Армия Крайова (подпольная польская военная организация, боролась против немецкой оккупации — прим. ТАСС). И они были против. И я хотел сам своим отрядом подойти помочь освободить город. Они были очень против того, чтобы советский партизан появился там, — вспоминает Ботян. — И они сообщили даже немцам… договорились с ними (я потом узнал). Организовали свою группу, и со мной эта группа должна была пойти на одно задание. Об этом они сообщили немцам. Хорошо, что парень (офицер царской армии), который был со мной, мне это рассказал. И мы не попали в засаду. Поэтому видите — не все поляки были довольны появлением советских партизан там".
Это далеко не вся история. Группа Ботяна была второй, которая нейтрализовала запасной план гитлеровцев по уничтожению Кракова. Была ещё первая группа, нейтрализовавшая первый план. И понятно, что не все поляки были настроены антисоветски — Алексей Николаевич рассказывает, как его, советского чекиста, любили поляки и просили затем остаться жить.
Но его свидетельства — живого героя Великой Отечественной войны — важны именно для того, чтобы закрыть поганые рты пособников нацистов, которые лгут, что Красная Армия оккупировала Восточную Европу, ту же Польшу. Оккупанты не отправляют разведгруппы, чтобы сорвать уничтожение города, и не спасают людей из тюрем. Красная армия делала всё, чтобы сохранить польские, прибалтийские, румынские, чехословацкие города в целости и сохранности в условиях ожесточённого сопротивления гитлеровцев. Отсюда и тысячи русских советских солдат, погибших в Восточной Европе.
Так что ни один поляк или прибалт не смеет даже рта раскрыть о какой-то там оккупации — если бы не советские воины, не было бы ни Кракова, ни Варшавы, ни Риги, там были бы развалины...
Жители Кракова приветствуют советских воинов-освободителей, 1945 год© ТАСС
В России в последнее время часто досадуют, что советское командование так бережно отнеслось к тем, предки которых сейчас поливают грязью Союз. На самом деле, Москва сделала тогда всё правильно с исторической и духовной точки зрения — да, погибших солдат чрезвычайно жалко, а нынешние русофобы отвратительны, но советские воины погибали не ради них, они спасали человечество от всемирного зла. А во время спасения не выбираешь, кто заслуживает, кто нет, и тем более не задумываешься, кем спасённые станут через 75 лет... Это уже наша с вами проблема и забота — закрыть их поганые рты.
РМ
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