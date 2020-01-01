Донбасс не признает инициативы Киева, если они не согласованы с ЛНР и ДНР – Дейнего

Донбасс не будет признавать никаких проектов Киева, связанных с реализацией Минских соглашений, в том числе по децентрализации страны, если они не будут согласованы с представителями ЛНР и ДНР. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.Он напомнил, что ранее президентом Украины Владимиром Зеленским был внесен "некий проект закона о децентрализации, который получил отрицательную оценку" не только от Республик Донбасса."От нас оценка очевидна. Прежде всего, этот проект не обсуждался с нами в Минске, соответственно, ни в какой форме документ, который противоречит обязательствам Украины в Минском переговорном процессе, нами принят не будет", – сказал Дейнего."В этом вопросе мы будем формально требовать следовать процедуре, установленной Минскими соглашениями. А там четко предписано обсуждение с представителями Донбасса всех аспектов особого статуса и проектов законодательных актов, направленных на его реализацию. Этого не было, соответственно, этот проект для нас не приемлем в принципе", – заявил представитель ЛНР на переговорах Контактной группы в Минске.Он добавил, что в том, "что касается сути (представленного законопроекта), тут уже выступили иные участники, иные заинтересованные лица"."Прежде всего, это представители местного самоуправления Украины, которые дали очень резкую оценку: этот закон в принципе уничтожает местное самоуправление", – уточнил Дейнего."В том, что проект закона не соответствует Минским обязательствам, мы получили поддержку и со стороны Германии, и со стороны Франции. Неожиданностью была поддержка со стороны Канады, которая тоже очень резко высказалась против поддержки Верховной радой Украины этого законопроекта", – добавил представитель ЛНР на Минских переговорах.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.20 января — Луганск