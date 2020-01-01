Киев ведет системные манипуляции в вопросе определения новых участков разведения - Дейнего

Украина проводит системные манипуляции в публичной сфере относительно очередных участков разведения сил и средств у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего."Перед нами стоит вопрос следующих этапов разведения сил и средств. На саммите "нормандской четверки" украинская сторона отказалась от рассмотрения возможности разведения сил и средств по всей линии разграничения, но, тем не менее, достигнуто было соглашение о том, что Контактная группа должна рассмотреть и согласовать следующие три участка, и это необходимо завершить до следующего саммита, который планируется на март месяц", - напомнил Дейнего.Он добавил, что ЛНР и ДНР представили по три перспективных точки сразу же после саммита, Киев – только в январе."На заседании подгруппы (по безопасности Контактной группы в Минске 16 января) стороны определили, что для предметной работы над этими девятью участками необходимо прежде всего обменяться координатами участков, предложенных сторонами, представить схемы этих участков, всем сторонам – Украине, Донецку и Луганску – все девять участков рассмотреть, обсудить и подготовить к тому, чтобы на следующем заседании 29 января приступить непосредственно к обсуждению возможности компромисса по этим предложенным участкам", - рассказал представитель Республики."Тем не менее, сразу же после заседания в Минске украинская сторона начинает манипулировать этими вопросами. Сначала от них вышло публичное заявление о том, что один участок согласован. Не было такого. Не было даже такой постановки вопроса – согласовать этот участок", - подчеркнул Дейнего."То есть, системные манипуляции в публичной сфере со стороны Украины продолжались и продолжаются. Понять логику действий сложно", - добавил он.Уполномоченный представитель ЛНР предположил, что подобными действиями Киев может попытаться повторить ситуацию, аналогичную той, которая была создана украинскими националистами в районе Золотого в период подготовки там разведения сил и средств."Там были попытки воздействовать и на население близлежащих населенных пунктов, были попытки публичных манипуляций на эту тему. Видимо, для этого Украина и обозначила один из участков – Гнутово – как согласованный, чтобы уже сейчас запустить эти протестные процессы", - пояснил Дейнего.При этом министр не назвал предложенных Республикой участков, пояснив это нежеланием "будоражить воображение украинских радикалов".Рамочное решение о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). Разведение сил у Золотого и Петровского состоялось в 2016 году, однако затем киевские силовики в нарушение соглашений разместили в зонах разведения личный состав и военную технику. В районе Станицы Луганской из-за постоянного саботажа с украинской стороны разведение сил произошло лишь в конце июня 2019 года. Осенью того же года состоялись мероприятия по возобновлению разведения сил и средств в районе Золотого и Петровского, таким образом к настоящему времени разведение сил и средств состоялось на всех трех участках.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".20 января — Луганск