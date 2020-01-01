Решение об обстреле Кировска могло принять только высшее украинское командование – Дейнего

Решение об обстреле Кировска с применением запрещенной Минскими соглашениями крупнокалиберной артиллерии могло принять только высшее украинское командование. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.10 января 2020 года в результате артиллерийского обстрела Кировска со стороны подконтрольного вооруженным формированиям Украины Горского получил ранение мирный житель. Также были зафиксированы множественные повреждения гражданской инфраструктуры по пяти адресам на улицах Льва Толстого, Железнодорожная и Артема. Кроме того, были повреждены газопровод и линия электропередачи, из-за чего без газоснабжения остались семь жилых домов, а без энергоснабжения - 60 жилых домов."Украинская сторона (на встрече Контактной группы и ее подгрупп в Минске 16 января) высказывала недоумение по поводу того, что они в принципе не владеют информацией о том, что такой обстрел (Кировска) был. Если они даже отчеты ОБСЕ хотя бы чисто формально не просматривают, то это на их совести", - отметил Дейнего."Тем не менее, для применения таких артиллерийских систем (калибра 152 мм) решение должно было приниматься на достаточно высоком уровне, и я не исключаю, что такие решения – это исключительная компетенция штаба "операции объединенных сил" ("ООС"), который Украина декларирует как чуть ли не самый такой "миротворческий" орган у нас на линии разграничения, а результат его деятельности мы ощущаем почти каждый день", - констатировал представитель ЛНР.Он напомнил, что киевские силовики обостряли ситуацию на линии соприкосновения накануне встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, прошедшей 11 января в Москве."Дальше обострение было в преддверии встречи Контактной группы, но здесь они (ВСУ) немножко просчитались. Плановое заседание Контактной группы должно было состояться 15 января, поэтому обстрел был 14-го, - отметил Дейнего. - Они (киевские силовики), видать, были не в курсе, что заседание с 15 января было перенесено на 16-е, поэтому они по времени таким образом ошиблись".Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.20 января — Луганск