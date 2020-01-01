Соцработники Луганска приняли более тысячи комплектов документов на выдачу новых проездных
Сотрудники управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска приняли более тысячи комплектов документов на выдачу льготных проездных нового образца. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии со ссылкой на начальника управления Галину Науменко.
Она напомнила, что Правительство ЛНР с 2020 года ввело проездной документ нового образца.
"Мы начали работу по приему документов на проездные. На сегодняшний день более тысячи человек приняли", – отметила Науменко.
Начальник управления добавила, что для замены и получения проездного документа нового образца горожанам необходимо обращаться в районные представительства управления по месту жительства с соответствующим заявлением, паспортом, копией паспорта и фотографией 3х4 см.
Она напомнила, что проездные документы старого образца будут действовать:
- для пенсионеров и лиц, имеющих право на пятидесятипроцентную льготу, до 28 февраля 2020 года;
- для лиц, которым предоставляется право бесплатного проезда (ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица), до 31 марта 2020 года.
Стопроцентную скидку на проезд имеют инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, члены семей погибших, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категории, дети из многодетных семей, жертвы политических репрессий на Украине, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее в поездке инвалида, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Скидка в размере 50% предоставляется пенсионерам, получающим пенсию, размер которой не превышает минимального размера в 4800 рублей, установленного с 1 января 2020 года, а также лицам, не имеющим права на пенсию, достигшим пенсионного возраста и не имеющим права на пенсию инвалидам III группы.
Жители Луганска могут получить проездные документы нового образца по следующим адресам:
Артемовский район – квартал Ленинского Комсомола, 11;
Жовтневый район – квартал Волкова, 30а;
Ленинский район – улица Котельникова, 17;
Каменнобродский район – улица Карла Либкнехта, 9а.
20 января — Луганск
Она напомнила, что Правительство ЛНР с 2020 года ввело проездной документ нового образца.
"Мы начали работу по приему документов на проездные. На сегодняшний день более тысячи человек приняли", – отметила Науменко.
Начальник управления добавила, что для замены и получения проездного документа нового образца горожанам необходимо обращаться в районные представительства управления по месту жительства с соответствующим заявлением, паспортом, копией паспорта и фотографией 3х4 см.
Она напомнила, что проездные документы старого образца будут действовать:
- для пенсионеров и лиц, имеющих право на пятидесятипроцентную льготу, до 28 февраля 2020 года;
- для лиц, которым предоставляется право бесплатного проезда (ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица), до 31 марта 2020 года.
Стопроцентную скидку на проезд имеют инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, члены семей погибших, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категории, дети из многодетных семей, жертвы политических репрессий на Украине, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее в поездке инвалида, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Скидка в размере 50% предоставляется пенсионерам, получающим пенсию, размер которой не превышает минимального размера в 4800 рублей, установленного с 1 января 2020 года, а также лицам, не имеющим права на пенсию, достигшим пенсионного возраста и не имеющим права на пенсию инвалидам III группы.
Жители Луганска могут получить проездные документы нового образца по следующим адресам:
Артемовский район – квартал Ленинского Комсомола, 11;
Жовтневый район – квартал Волкова, 30а;
Ленинский район – улица Котельникова, 17;
Каменнобродский район – улица Карла Либкнехта, 9а.
20 января — Луганск
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