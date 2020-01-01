Соцработники Луганска приняли более тысячи комплектов документов на выдачу новых проездных

Сотрудники управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска приняли более тысячи комплектов документов на выдачу льготных проездных нового образца. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии со ссылкой на начальника управления Галину Науменко.

Она напомнила, что Правительство ЛНР с 2020 года ввело проездной документ нового образца.

"Мы начали работу по приему документов на проездные. На сегодняшний день более тысячи человек приняли", – отметила Науменко.

Начальник управления добавила, что для замены и получения проездного документа нового образца горожанам необходимо обращаться в районные представительства управления по месту жительства с соответствующим заявлением, паспортом, копией паспорта и фотографией 3х4 см.

Она напомнила, что проездные документы старого образца будут действовать:

- для пенсионеров и лиц, имеющих право на пятидесятипроцентную льготу, до 28 февраля 2020 года;

- для лиц, которым предоставляется право бесплатного проезда (ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица), до 31 марта 2020 года.

Стопроцентную скидку на проезд имеют инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, члены семей погибших, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категории, дети из многодетных семей, жертвы политических репрессий на Украине, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее в поездке инвалида, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Скидка в размере 50% предоставляется пенсионерам, получающим пенсию, размер которой не превышает минимального размера в 4800 рублей, установленного с 1 января 2020 года, а также лицам, не имеющим права на пенсию, достигшим пенсионного возраста и не имеющим права на пенсию инвалидам III группы.

Жители Луганска могут получить проездные документы нового образца по следующим адресам:

Артемовский район – квартал Ленинского Комсомола, 11;

Жовтневый район – квартал Волкова, 30а;

Ленинский район – улица Котельникова, 17;

Каменнобродский район – улица Карла Либкнехта, 9а.

20 января — Луганск