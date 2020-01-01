Киев понимает, что передача контроля над границей возможна только после выборов – Дейнего
Киев понимает, что передача контроля над границей возможна только после проведения в Республиках Донбасса выборов органов местного самоуправления, как это предусмотрено Комплексом мер. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.
"Если Украина считает, что выборов не будет до решения вопроса границы, то их (выборов) не будет вообще. Я думаю, что они (украинская сторона) понимают те опорные точки, которые сами же пытаются сформировать", - отметил он.
Дейнего напомнил, что после очередного заседания Контактной группы, состоявшегося в Минске 16 января, украинская сторона заявила, что поднимала вопрос о необходимости создания дополнительной рабочей группы по вопросам контроля за границей.
"Вопрос этот подымался (Киевом) несколько раз, его подымали еще в 2015 году сразу практически после подписания Комплекса мер. Там четко написано - четыре группы, определены их направления, тем не менее, манипуляции со стороны Украины сразу начались в направление этой подгруппы", - рассказал министр.
"Вопрос контроля границы возможен в контексте Комплекса мер, но приступить к его обсуждению (в рамках Минских соглашений) возможно только на следующий день после проведения выборов (в ЛНР и ДНР)", - пояснил он.
Дейнего напомнил, что эти выборы должны быть внеочередными и проводится по особому закону, принятие которого Украине необходимо согласовать с ЛНР и ДНР.
"К моменту этих выборов должны быть разрешены все аспекты особого статуса (Донбасса), то есть должна быть материальная реализация в законодательном поле Украины этого особого статуса", - отметил он.
"Поэтому говорить о том, что выборы провести невозможно без контроля над границей – это прямое противоречие Комплексу мер. Сначала выборы, на следующий день после выборов – начало обсуждения вопроса границы и завершения обсуждения этого вопроса после полного всестороннего политического урегулирования конфликта на Донбассе", - подчеркнул представитель ЛНР на переговорах в Минске.
Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.
Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.
20 января — Луганск
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