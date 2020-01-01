Киев понимает, что передача контроля над границей возможна только после выборов – Дейнего

Киев понимает, что передача контроля над границей возможна только после проведения в Республиках Донбасса выборов органов местного самоуправления, как это предусмотрено Комплексом мер. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего."Если Украина считает, что выборов не будет до решения вопроса границы, то их (выборов) не будет вообще. Я думаю, что они (украинская сторона) понимают те опорные точки, которые сами же пытаются сформировать", - отметил он.Дейнего напомнил, что после очередного заседания Контактной группы, состоявшегося в Минске 16 января, украинская сторона заявила, что поднимала вопрос о необходимости создания дополнительной рабочей группы по вопросам контроля за границей."Вопрос этот подымался (Киевом) несколько раз, его подымали еще в 2015 году сразу практически после подписания Комплекса мер. Там четко написано - четыре группы, определены их направления, тем не менее, манипуляции со стороны Украины сразу начались в направление этой подгруппы", - рассказал министр."Вопрос контроля границы возможен в контексте Комплекса мер, но приступить к его обсуждению (в рамках Минских соглашений) возможно только на следующий день после проведения выборов (в ЛНР и ДНР)", - пояснил он.Дейнего напомнил, что эти выборы должны быть внеочередными и проводится по особому закону, принятие которого Украине необходимо согласовать с ЛНР и ДНР."К моменту этих выборов должны быть разрешены все аспекты особого статуса (Донбасса), то есть должна быть материальная реализация в законодательном поле Украины этого особого статуса", - отметил он."Поэтому говорить о том, что выборы провести невозможно без контроля над границей – это прямое противоречие Комплексу мер. Сначала выборы, на следующий день после выборов – начало обсуждения вопроса границы и завершения обсуждения этого вопроса после полного всестороннего политического урегулирования конфликта на Донбассе", - подчеркнул представитель ЛНР на переговорах в Минске.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.20 января — Луганск