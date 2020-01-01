Донбасс надеется на поддержку координатора от ОБСЕ по вопросу особого статуса – Дейнего

Донбасс надеется на поддержку координатора от ОБСЕ в политической подгруппе Контактной группы Пьера Мореля в вопросе предоставления региону особого статуса. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.Он отметил, что на состоявшемся 16 января в Минске заседании подгруппы украинская сторона попыталась уйти от обсуждения вопроса особого статуса."Они не внесли никаких своих предложений. Представитель Украины в политической подгруппе откровенно заявил о том, что они не намереваются вносить никакие документы, никакие предложения письменные на обсуждение", - рассказал Дейнего."Но, тем не менее, координатор подгруппы предпринимает усилия для того, чтобы сформировать какой-то конструктивный диалог, и выразил надежду на то, что в ближайшем будущем политической подгруппе все же предстоит работать с проектами конкретных документов", - добавил представитель Республики."И это вселяет некоторую надежду на то, что эти нормы понимаем не только мы, и что от координатора, представителя ОБСЕ, мы тоже получим поддержку в этом вопросе, и украинская сторона все-таки возвратится к конструктивному диалогу в политической подгруппе и будет выполнять свои обязательства, в том числе в части представления на обсуждение, на согласование в Минске политических шагов, проектов законодательных, проектов нормативных актов, перечня нормативных актов, которые следует отменить, в которые следует внести изменения для того, чтобы отработать с представителями Донбасса все аспекты особого статуса, сформировать механизм закрепления его постоянного характера в конституции Украины, гарантий Донбассу того, что этот особый статус будет реально постоянным и не может быть отменен росчерком пера какого-нибудь чиновника", - заявил Дейнего.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе были созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев; по социальным, гуманитарным и экономическим аспектам и вопросам реабилитации.20 января — Луганск