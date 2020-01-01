ЛНР надеется, что Грау будет более конструктивно, чем Сайдик, работать в Минске – Дейнего

ЛНР надеется, что работа специального представителя действующего главы ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау будет более конструктивной, чем ее предшественника Мартина Сайдика. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего."В отношении господина Сайдика как координатора сегодня вышло яркое заявление председателя Народного Совета (ЛНР Дениса Мирошниченко), который дал достаточно жесткую оценку мотивированности господина Сайдика", - сказал он."Я надеюсь, что госпожа Грау не будет повторять те ошибки, который допустил господин Сайдик в своей работе. Есть такая надежда, что работа несколько изменится в более конструктивном направлении", - отметил Дейнего.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".20 января — Луганск