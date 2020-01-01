Заседание Контактной группы 29 января проведут Грау и Сайдик – Дейнего

Заседание Контактной группы, запланированное на 29 января, проведут специальный представитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау и ее предшественник Мартин Сайдик. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего."Сменился координатор Контактной группы, с января этого года полномочия координатора и спецпредставителя действующего главы ОБСЕ на Украине приняла на себя госпожа Хайди Грау", - напомнил он, отметив, что Грау уже присутствовала на заседании Контактной группы в декабре и имела возможность ознакомиться с процессом и участниками переговоров."Это заседание (16 января) пока еще проводил господин Сайдик, но проводил его уже при участии госпожи Грау. Это была их совместная работа, хотя модерировал процесс господин Сайдик. Следующее заседание, которое намечено на 29 января, будет проводиться симметрично, то есть будет вести госпожа Грау, ассистировать ей будет господин Сайдик", - сообщил Дейнего.Он предположил, что с февраля "начнется работа уже нового координатора госпожи Хайди Грау".Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".20 января — Луганск