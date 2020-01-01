Сайдик заявил, что сторонами конфликта в Донбассе являются Украина и Россия

"Если посмотрите на Минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини, Леонида Кучмы и Михаила Зурабова", – сказал Сайдик.

"Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху", – заявил Сайдик.

Экс-представитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, сославшись на подписи представителей стран под Минскими соглашениями, заявил, что сторонами вооруженного конфликта в Донбассе, якобы, являются Украина и Россия.При этом он сослался на подписи представителей стран под Минскими соглашениями.Также он отметил, что после их подписей пропущено расстояние, и отмечены Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.