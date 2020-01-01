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Сайдик заявил, что сторонами конфликта в Донбассе являются Украина и Россия

Sergey Сегодня, 19:4524Новости
Сайдик заявил, что сторонами конфликта в Донбассе являются Украина и Россия

Экс-представитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, сославшись на подписи представителей стран под Минскими соглашениями, заявил, что сторонами вооруженного конфликта в Донбассе, якобы, являются Украина и Россия.
При этом он сослался на подписи представителей стран под Минскими соглашениями.
"Если посмотрите на Минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини, Леонида Кучмы и Михаила Зурабова", – сказал Сайдик.

Также он отметил, что после их подписей пропущено расстояние, и отмечены Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
"Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху", заявил Сайдик.

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