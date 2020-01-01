Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 21 января

Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 21 января 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

61,4654 рубля

1 ЕВРО

68,2082 рубля

10 украинских гривен

25,3339 рубля

20 января — Луганск

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