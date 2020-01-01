СНБО: Украина готова к силовому подавлению Донбасса

«Мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли», — подчеркнул Кривонос.

Вооруженные силы Украины готовы к силовому возвращению контроля над Донбассом. Как сообщает украинское агентство УНИАН, об этом заявил 20 января заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.По его словам, силовой вариант развития событий в Донбассе исключать нельзя, а эффективность решений о силовой акции зависит от «деятельности самих политиков и поддержки со стороны иностранных государств».Тем не менее, украинский функционер отметил важность «проведения ряда мероприятий перед принятием такого политического решения». В частности, в качестве примера он привел усиление санкционного режима против России, усиление украинской армии и развитие системы территориальной обороны.источник