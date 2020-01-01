В Китае подтвердили случаи передачи нового вируса от человека к человеку

В Китае комитет по здравоохранению подтвердил случаи передачи нового типа коронавируса от человека к человеку, заражены 14 медиков. Об этом сообщил глава спецкомиссии экспертов комитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань в эфире Центрального телевидения Китая.«По имеющимся на настоящий момент данным, новый тип коронавируса определенно точно передается от человека к человеку. В провинции Гуандун было зарегистрировано два случая, они не ездили в Ухань, но члены их семьи ездили, где заразились новым типом коронавируса. Поэтому сейчас определенно точно можно сказать, что вирус передается от человека к человеку», – заявил Чжун Наньшань, передает РИА «Новости».Он также отметил, что есть и случаи заражения медперсонала. На данный момент известно о 14 заболевших медиках.Ранее муниципальный комитет по здравоохранению сообщил, что в городе Ухань от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибли три человека, общее число инфицированных достигло 198 человек.Кроме того, о первом подтвержденном случае заражения этим вирусом заявили в Южной Корее.Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. В начале января специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый вид коронавируса. Опасность данного вируса оценили в Роспотребнадзоре.