Российская кормушка для Минска закрывается. Что дальше?

Нефтегазовые терки еще до Нового года поставили под вопрос подписание «углубленной интеграции». Теперь же из-за начатого Владимиром Путиным транзита власти и сопутствующей кадровой перетасовки Москва, по мнению ряда экспертов, на какое-то время в принципе ослабит внимание к Белоруссии. Какая судьба ждет при этом пакет в основном уже согласованных дорожных карт? И если в этом плане у заклятых союзников не срастется, то как будет жить Белоруссия в новых реалиях — без привычных российских преференций?Из сенсационного выступления Путина 15 января перед Федеральным собранием многие обозреватели сделали вывод, что продлевать свое нахождение у власти он будет иным путем, нежели через аншлюс Белоруссии. Вдобавок ушло в отставку российское правительство, члены которого занимались согласованием с белорусской стороной дорожных карт, направленных на более полную реализацию союзного договора 1999 года.Александр КласковскийМатериалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.