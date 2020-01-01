В Луганске назвали какой размер минимальной и средней пенсии с 1 января



Об этом заявила председатель Пенсионного фонда Татьяна Васильева.

С января 2020 года согласно принятому правительством постановлению размер пенсионных выплат увеличился на 20%.

«В связи с этим перерасчетом наименьшая выплата стала составлять вместо 4000 (руб.) 4800 руб.» — заявила Васильева, отметив, что размер средней пенсии составляет 7 359 руб.

«И если в среднем говорить по ЛНР, когда мы сделали перерасчеты, то повышение где-то в пределах на каждого человека, если не считать наименьшие выплаты, это где-то 1 195 рублей каждому пенсионеру было плюсом», — уточнила председатель ПФ. Экономика - Сегодня, 00:06 15 Размер минимальной пенсии в ЛНР с 1 января составляет 4,8 тыс. руб.Об этом заявила председатель Пенсионного фонда Татьяна Васильева.С января 2020 года согласно принятому правительством постановлению размер пенсионных выплат увеличился на 20%.«В связи с этим перерасчетом наименьшая выплата стала составлять вместо 4000 (руб.) 4800 руб.» — заявила Васильева, отметив, что размер средней пенсии составляет 7 359 руб.«И если в среднем говорить по ЛНР, когда мы сделали перерасчеты, то повышение где-то в пределах на каждого человека, если не считать наименьшие выплаты, это где-то 1 195 рублей каждому пенсионеру было плюсом», — уточнила председатель ПФ. Экономика - Сегодня, 00:06 15

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