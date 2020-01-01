В Луганской области сменился руководитель субделегации Красного Креста
Нового председателя субделегации Международного Комитета Красного Креста по Луганской области представили в Северодонецке.
Во время встречи Себастьян Фюстье сообщил, что его срок пребывания на указанной должности истек и представил своего преемника. Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Луганскую ОГА.
Это Хосни Джаррар из Палестины. В структуре МККК он работает уже более 15 лет.
«Мы надеемся, что вскоре наше сотрудничество будет происходить в мирное время. Хочу поблагодарить Себастьяна Фюстье и его команду за сотрудничество и помощь жителям Луганщины. Мы всесторонне поддерживаем все предложенные направления взаимодействия», — отметила замглавы ОГА Екатерина Безгинская.
В свою очередь, Себастьян Фюстье отметил высокий уровень сотрудничества с областной властью, который он почувствовал в течение всего времени пребывания в должности — а эти последние полтора года.
«Уверен, что опыт нового руководителя субделегации позволит усилить это сотрудничество», — отметил Себастьян Фюстье.
Новости Региона - 20 января 2020 25
Во время встречи Себастьян Фюстье сообщил, что его срок пребывания на указанной должности истек и представил своего преемника. Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Луганскую ОГА.
Это Хосни Джаррар из Палестины. В структуре МККК он работает уже более 15 лет.
«Мы надеемся, что вскоре наше сотрудничество будет происходить в мирное время. Хочу поблагодарить Себастьяна Фюстье и его команду за сотрудничество и помощь жителям Луганщины. Мы всесторонне поддерживаем все предложенные направления взаимодействия», — отметила замглавы ОГА Екатерина Безгинская.
В свою очередь, Себастьян Фюстье отметил высокий уровень сотрудничества с областной властью, который он почувствовал в течение всего времени пребывания в должности — а эти последние полтора года.
«Уверен, что опыт нового руководителя субделегации позволит усилить это сотрудничество», — отметил Себастьян Фюстье.
Новости Региона - 20 января 2020 25
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