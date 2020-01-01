В Лисичанске больше 6 часов тушили пожар на территории стеклозавода «Пролетарий» ФОТО



Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что горит крыша заброшенного здания. В ликвидации пожара задействованы дополнительно силы и техника 35-й и 38-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Пожар на площади 800 кв. м. локализован в 12:00 и ликвидирован в 13:45.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Для ликвидации пожара привлекалось 26 человек личного состава и 6 единиц техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.



Новости Региона - 20 января 2020 48 Сообщение о пожаре на территории Лисичанского стеклозавода Пролетарий поступило 20 января в 9:17 в Службу спасения «101», передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области.Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что горит крыша заброшенного здания. В ликвидации пожара задействованы дополнительно силы и техника 35-й и 38-й Государственных пожарно-спасательных частей.Пожар на площади 800 кв. м. локализован в 12:00 и ликвидирован в 13:45.Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.Для ликвидации пожара привлекалось 26 человек личного состава и 6 единиц техники.Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.Новости Региона - 20 января 2020 48

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