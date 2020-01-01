В Луганске назвали количество пенсионеров, которым увеличили пенсии
Размер пенсионных выплат увеличился у более 430 тыс. пенсионеров.
Об этом сообщила председатель Пенсионного фонда Татьяна Васильева.
«Общее количество тех, кто получил повышение пенсии, — чуть более 433 тысяч жителей ЛНР», — отметила она.
Васильева сообщила, что выплата пенсий за январь была профинансирована своевременно.
«Новые размеры пенсий люди стали получать с 4 января, и банк, и почта приступили к выплате пенсий. И уже новые размеры были предоставлены людям в январе», — рассказала председатель ПФ.
«По состоянию на 20 января основная масса пенсионеров уже получила выплаты в новых размерах, остались выплаты до 25 числа», — добавила она.
Экономика - Сегодня, 00:12 30
Об этом сообщила председатель Пенсионного фонда Татьяна Васильева.
«Общее количество тех, кто получил повышение пенсии, — чуть более 433 тысяч жителей ЛНР», — отметила она.
Васильева сообщила, что выплата пенсий за январь была профинансирована своевременно.
«Новые размеры пенсий люди стали получать с 4 января, и банк, и почта приступили к выплате пенсий. И уже новые размеры были предоставлены людям в январе», — рассказала председатель ПФ.
«По состоянию на 20 января основная масса пенсионеров уже получила выплаты в новых размерах, остались выплаты до 25 числа», — добавила она.
Экономика - Сегодня, 00:12 30
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