Завтра прекратится подача воды в Ровеньки. Запасайтесь водой минимум на два дня
«Лугансквода» в связи с ремонтом магистрального водовода прекратит подачу воды в Ровеньки и ряд сел Свердловского района.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Для выполнения ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 800 мм «Молодогвардейская насосная станция — Ровеньки» 21 января с 08.00 ориентировочно до 21.00 будет временно прекращена подача воды жителям города Ровеньки и Свердловского района (Нагорное, Павловка, Володарск, Медвежанка)», — говорится в сообщении.
Возобновить водоснабжение планируется к полудню 22 января.
«Лугансквода» призвала потребителей обеспечить запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Удобный город - 20 января 2020 62
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Для выполнения ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 800 мм «Молодогвардейская насосная станция — Ровеньки» 21 января с 08.00 ориентировочно до 21.00 будет временно прекращена подача воды жителям города Ровеньки и Свердловского района (Нагорное, Павловка, Володарск, Медвежанка)», — говорится в сообщении.
Возобновить водоснабжение планируется к полудню 22 января.
«Лугансквода» призвала потребителей обеспечить запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Удобный город - 20 января 2020 62
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