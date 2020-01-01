Два рыбака подорвались на взрывных устройствах на берегу реки Северский Донец



Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«17 января в 17.35 в службу 101 Славяносербского района от дежурного РОВД поступила информация о том, что на берегу реки Северский Донец на неизвестном предмете подорвался 67-летний житель села Сабовка», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина ехал на велосипеде на рыбалку в село Желтое. С травмами правой кисти, предплечья и лица он был доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ).

«На следующий день в селе Паньковка на берегу реки Северский Донец подорвался 55-летний житель Луганска, который возвращался с рыбалки», — рассказали в МЧС.

Сообщение об инциденте поступило из Луганского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК). С диагнозом «минно-взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети правой голени, множественные осколочные ранения левой голени» мужчина был доставлен в ЛРКБ.

МЧС рекомендует жителям Луганщины ограничить свое нахождение на открытых территориях, где могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы: в лесопосадках, парковых зонах, вблизи водоемов. Наиболее безопасными дорогами в таких местах являются те, по которым передвигается большое количество людей. При этом нельзя отходить в сторону в непроверенных местах, а также трогать лежащие на пути движения и обочинах подозрительные предметы, провода, шнуры.

МЧС призывает при обнаружении любых подозрительных предметов немедленно звонить по телефонам 101 или 102. Происшествия - 20 января 2020 102 Рыбаки из села Сабовка Славяносерсбского района и Луганска подорвались на неустановленных устройствах на берегу реки Северский Донец.Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.«17 января в 17.35 в службу 101 Славяносербского района от дежурного РОВД поступила информация о том, что на берегу реки Северский Донец на неизвестном предмете подорвался 67-летний житель села Сабовка», — говорится в сообщении.Как выяснилось, мужчина ехал на велосипеде на рыбалку в село Желтое. С травмами правой кисти, предплечья и лица он был доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ).«На следующий день в селе Паньковка на берегу реки Северский Донец подорвался 55-летний житель Луганска, который возвращался с рыбалки», — рассказали в МЧС.Сообщение об инциденте поступило из Луганского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК). С диагнозом «минно-взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети правой голени, множественные осколочные ранения левой голени» мужчина был доставлен в ЛРКБ.МЧС рекомендует жителям Луганщины ограничить свое нахождение на открытых территориях, где могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы: в лесопосадках, парковых зонах, вблизи водоемов. Наиболее безопасными дорогами в таких местах являются те, по которым передвигается большое количество людей. При этом нельзя отходить в сторону в непроверенных местах, а также трогать лежащие на пути движения и обочинах подозрительные предметы, провода, шнуры.МЧС призывает при обнаружении любых подозрительных предметов немедленно звонить по телефонам 101 или 102. Происшествия - 20 января 2020 102

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