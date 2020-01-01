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Два рыбака подорвались на взрывных устройствах на берегу реки Северский Донец

bot Сегодня, 00:300Новости
Два рыбака подорвались на взрывных устройствах на берегу реки Северский Донец
Рыбаки из села Сабовка Славяносерсбского района и Луганска подорвались на неустановленных устройствах на берегу реки Северский Донец.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«17 января в 17.35 в службу 101 Славяносербского района от дежурного РОВД поступила информация о том, что на берегу реки Северский Донец на неизвестном предмете подорвался 67-летний житель села Сабовка», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, мужчина ехал на велосипеде на рыбалку в село Желтое. С травмами правой кисти, предплечья и лица он был доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ).
«На следующий день в селе Паньковка на берегу реки Северский Донец подорвался 55-летний житель Луганска, который возвращался с рыбалки», — рассказали в МЧС.
Сообщение об инциденте поступило из Луганского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК). С диагнозом «минно-взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети правой голени, множественные осколочные ранения левой голени» мужчина был доставлен в ЛРКБ.
МЧС рекомендует жителям Луганщины ограничить свое нахождение на открытых территориях, где могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы: в лесопосадках, парковых зонах, вблизи водоемов. Наиболее безопасными дорогами в таких местах являются те, по которым передвигается большое количество людей. При этом нельзя отходить в сторону в непроверенных местах, а также трогать лежащие на пути движения и обочинах подозрительные предметы, провода, шнуры.
МЧС призывает при обнаружении любых подозрительных предметов немедленно звонить по телефонам 101 или 102. Происшествия - 20 января 2020 102

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