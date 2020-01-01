В Луганске ночью и утром сильный туман и гололед



Об этом сообщает луганский Центр гидрометеорологии.

«Ночью и утром 21 января местами по территории Луганска и региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 00:54 45 Сильный туман и гололедные отложения ожидаются местами в регионе ночью и утром 21 января.Об этом сообщает луганский Центр гидрометеорологии.«Ночью и утром 21 января местами по территории Луганска и региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 00:54 45

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