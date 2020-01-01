В Луганске ночью и утром сильный туман и гололед
Сильный туман и гололедные отложения ожидаются местами в регионе ночью и утром 21 января.
Об этом сообщает луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью и утром 21 января местами по территории Луганска и региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 00:54 45
Об этом сообщает луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью и утром 21 января местами по территории Луганска и региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 00:54 45
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