Губернатор Луганщины грубо попирает права местного самоуправления, — обращение Северодонецкого горсовета
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о введении в Северодонецке военно-гражданской администрации.
Об этом со ссылкой на «неофициальные источники» пишет пресс-служба Северодонецкого городского совета, сообщает сайт «Остров».
По этому поводу исполнительный комитет Северодонецкого городского совета принял решение обратиться к Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Украины и СНБО. В заявлении северодонецких чиновников говорится, что введение ВГА в городе может быть трактовано, как «грубое попрание региональным органом государственной власти одним из базовых прав, соблюдать которое Украина обязалась еще в 1997 году — права на местное самоуправление».
«Членам исполкома Северодонецкого городского совета из неофициальных источников стало известно, что в Офис Президента Украины обратился или готовит обращение председатель Луганской областной государственной администрации — областной военно-гражданской администрации Гайдай С.В. с предложением ввести в Северодонецке военно-гражданскую администрацию. Сейчас нам неизвестны мотивация и правовые основания, на которых основывается это обращение, поскольку такие важные для жителей одного из крупных городов Украины шаги господин Гайдай делает тайно. Информация об обращении не доведена ни к жителям города, ни в орган местного самоуправления, ни в СМИ, об этом не знают даже работники ОГА-ВГА. Такая закрытость действий регионального руководителя впечатляет, но не возвращаемся ли мы вдруг во времена СССР?», — говорится в тексте обращения депутатов Северодонецкого горсовета.
По информации пресс-службы ведомства, на сегодня в городе «нет никаких проблем с предоставлением всех видов коммунальных услуг, стабильно работает городской транспорт в исправном состоянии все лифты, светофоры. Впервые за несколько последних лет проведен масштабный ремонт городских дорог и тротуаров, городская больница получила за год современное оборудование на 40 миллионов гривен и де-факто выполняет в Луганской области функции медицинского учреждения третьего уровня, где лечатся больные из всего региона».
«Если учитывать не искривленные оценочные суждения определенных лиц, а руководствоваться объективными показателями, которые характеризуют социально-экономическое развитие города, во всех рейтингах Северодонецк занимает достойные места. Которые никак не свидетельствуют о проблемах, которые действительно есть в других населенных пунктах Луганской области, которую возглавляет Сергей Гайдай... Учитывая указанное, мы не видим каких-либо оснований для введения военно-гражданской администрации в Северодонецке ни с точки зрения закона, ни целесообразности такого шага для предоставления социальных услуг населению города... Мы считаем, что такие сомнительные с точки зрения закона и здравого смысла действия Сергей Гайдай осуществляет, выполняя политический заказ группы народного депутата Сергея Шахова, который намерен установить контроль над Северодонецком. Понятно, что лучше всего это осуществить, именно поставив подконтрольного себе (то есть Сергею Шахову) голову ВГА...», — сказано в обращении. Новости Региона - 20 января 2020 154
Об этом со ссылкой на «неофициальные источники» пишет пресс-служба Северодонецкого городского совета, сообщает сайт «Остров».
По этому поводу исполнительный комитет Северодонецкого городского совета принял решение обратиться к Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Украины и СНБО. В заявлении северодонецких чиновников говорится, что введение ВГА в городе может быть трактовано, как «грубое попрание региональным органом государственной власти одним из базовых прав, соблюдать которое Украина обязалась еще в 1997 году — права на местное самоуправление».
«Членам исполкома Северодонецкого городского совета из неофициальных источников стало известно, что в Офис Президента Украины обратился или готовит обращение председатель Луганской областной государственной администрации — областной военно-гражданской администрации Гайдай С.В. с предложением ввести в Северодонецке военно-гражданскую администрацию. Сейчас нам неизвестны мотивация и правовые основания, на которых основывается это обращение, поскольку такие важные для жителей одного из крупных городов Украины шаги господин Гайдай делает тайно. Информация об обращении не доведена ни к жителям города, ни в орган местного самоуправления, ни в СМИ, об этом не знают даже работники ОГА-ВГА. Такая закрытость действий регионального руководителя впечатляет, но не возвращаемся ли мы вдруг во времена СССР?», — говорится в тексте обращения депутатов Северодонецкого горсовета.
По информации пресс-службы ведомства, на сегодня в городе «нет никаких проблем с предоставлением всех видов коммунальных услуг, стабильно работает городской транспорт в исправном состоянии все лифты, светофоры. Впервые за несколько последних лет проведен масштабный ремонт городских дорог и тротуаров, городская больница получила за год современное оборудование на 40 миллионов гривен и де-факто выполняет в Луганской области функции медицинского учреждения третьего уровня, где лечатся больные из всего региона».
«Если учитывать не искривленные оценочные суждения определенных лиц, а руководствоваться объективными показателями, которые характеризуют социально-экономическое развитие города, во всех рейтингах Северодонецк занимает достойные места. Которые никак не свидетельствуют о проблемах, которые действительно есть в других населенных пунктах Луганской области, которую возглавляет Сергей Гайдай... Учитывая указанное, мы не видим каких-либо оснований для введения военно-гражданской администрации в Северодонецке ни с точки зрения закона, ни целесообразности такого шага для предоставления социальных услуг населению города... Мы считаем, что такие сомнительные с точки зрения закона и здравого смысла действия Сергей Гайдай осуществляет, выполняя политический заказ группы народного депутата Сергея Шахова, который намерен установить контроль над Северодонецком. Понятно, что лучше всего это осуществить, именно поставив подконтрольного себе (то есть Сергею Шахову) голову ВГА...», — сказано в обращении. Новости Региона - 20 января 2020 154
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