В 2019 году специалисты МЧС обезвредили 826 взрывоопасных предметов
Специалисты инженерно-саперного подразделения МЧС в 2019 году обезвредили на территории ЛНР 826 взрывоопасных предметов, обследовав более тысячи га территории.
Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов.
«Инженерно-саперными подразделениями в 2019 году осуществлено 378 выездов, отработано 274 заявки от населения и организаций, выявлено и обезврежено 826 взрывоопасных предметов, обследовано более одной тысячи гектаров территории», — рассказал он.
Напомним, саперы МЧС при обследовании полей в 2018 году обнаружили почти 450 взрывоопасных предметов. Происшествия - Сегодня, 06:18 19
Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов.
«Инженерно-саперными подразделениями в 2019 году осуществлено 378 выездов, отработано 274 заявки от населения и организаций, выявлено и обезврежено 826 взрывоопасных предметов, обследовано более одной тысячи гектаров территории», — рассказал он.
Напомним, саперы МЧС при обследовании полей в 2018 году обнаружили почти 450 взрывоопасных предметов. Происшествия - Сегодня, 06:18 19
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