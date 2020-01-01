В Луганске за год спасли 523 человек из более чем 2,5 тысяч пожаров



Об этом сообщил руководитель ведомства генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов.

«В 2019 году было ликвидировано 2 772 пожара, на которых спасено 523 человека, сохранено материальных ценностей на сумму более 193 млн рублей», — отметил он.

Министр рассказал, что в течение года на подземных объектах спасатели ликвидировали пять аварий и 10 аварийных ситуаций, реанимационно-противошоковые группы выезжали 251 раз, была оказана помощь 115 травмированным горнорабочим.

Кацавалов добавил, что в 2019 года специалисты МЧС спасли на водоемах 11 человек. Происшествия - Сегодня, 07:17 32 Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) в 2019 году ликвидировали более 2,7 тыс. пожаров, на которых спасли 523 человек.Об этом сообщил руководитель ведомства генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов.«В 2019 году было ликвидировано 2 772 пожара, на которых спасено 523 человека, сохранено материальных ценностей на сумму более 193 млн рублей», — отметил он.Министр рассказал, что в течение года на подземных объектах спасатели ликвидировали пять аварий и 10 аварийных ситуаций, реанимационно-противошоковые группы выезжали 251 раз, была оказана помощь 115 травмированным горнорабочим.Кацавалов добавил, что в 2019 года специалисты МЧС спасли на водоемах 11 человек. Происшествия - Сегодня, 07:17 32

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