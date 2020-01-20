Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.01.2020

"22:50 – н.п. Дзержинск (шахта Южная) – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 2 гранаты из РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 20.01.202009:00Украинские силовики накануне вечером обстреляли район населенного пункта Горловка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В представительстве добавили, что под огнем украинской армии вчера вечером также оказался и район Донецка (Терминал ДАП), выпущено 2 гранаты из СПГ.