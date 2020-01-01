В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка

"Я понимаю, но говорить с тобой не буду. Иди (нецензурно. — Прим. ред.) к себе домой и там разговаривай на украинском языке, но в Одессе ты не будешь на нем разговаривать", — сказала женщина.

Фото: © Depositphotos / cookiecutterСотрудница магазина в Одессе нецензурно выругалась на покупателя, обратившегося к ней на украинском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politeka.Инцидент произошел в продуктовом отделе. На ролике, опубликованном в Сети, видно, как продавщица ругается с покупателем, который попытался к ней обратиться по-украински.Покупатель ответил, что и так находится в родном городе. Продавщица возразила, что в Одессе никто не говорит на украинском.На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.