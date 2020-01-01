Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев

"Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино Но я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать", — пояснила Новосад.

Фото: © прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin PolishchukМинистр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на низкую зарплату и вызвала критику пользователей соцсетей, передает РИА Новости.Как сообщает Strana.ua, чиновница ранее рассказала журналистам, что сейчас ее ежемесячная зарплата составляет 36 тысяч гривен (примерно 91 тысячу рублей — прим. ред.).Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад."А почему тебя не волнует, на что содержат детей тысячи твоих подчинённых? Хочешь миллионы — иди в бизнес, хочешь изменить нашу страну — служи миллионам, а не ной о себе единственной", — поинтересовался в Facebook глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко."А почему главврач может на 15 тысяч? или директор школы примерно на столько же? Вы, вчерашние чьи-то помощники — чем лучше?", — возмутилась генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко."Да вы что? А как другие могут?" — сыронизировал адвокат Клим Братковский.Анну Новосад назначили министром образования и науки 29 августа 2019 года. Уже через несколько дней она казалась в центре скандала из-за большого количества ошибок в публикации, в которой написала о своих задачах на посту главы ведомства.