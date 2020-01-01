В Сбербанке назвали способ получения мошенниками данных карт

«Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите её кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелёк со своей заработной платой в урну», — цитирует его РИА Новости.

Фото: © РИА НовостиЗаместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что доступ к номерам банковских карт россиян мошенники получают благодаря частой пересылке людьми фотографий «пластика» в мессенджерах.Об этом он сказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает RT.Кузнецов отметил, что в отличие от ПИН-кодов и CVC-кодов номера пластиковых карт достать проще ввиду беспечного отношения людей к своим персональным данным.Другим способом получения доступа к информации, по словам Кузнецова, становятся методы социальной инженерии.«Как правило, мошенники имеют минимальный набор данных о предполагаемых клиентах — для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефона жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику её достаточно, чтобы начать разговор», — отметил он.