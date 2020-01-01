Киевские силовики установили более 100 мин в районе Луганского – Народная милиция

Киевские силовики установили более 100 мин в районе поселка городского типа Луганское. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Военнослужащие 59-й бригады (ВСУ) начали активно минировать территорию, прилегающую к населенным пунктам. Нам стало известно об установке более 40 противотанковых мин на участке автомобильной дороги, ведущей к населенному пункту Луганское", - говорится в сообщении.

"Также отмечается закладка 70 противотанковых мин в поле, прилегающем к указанному населенному пункту, что ставит под угрозу не только жизнь мирных жителей, но и выполнение мероприятий весенней посевной кампании", - добавили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что указанная информация также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что киевские силовики установили минно-взрывные заграждения вдоль дороги в районе участка разведения сил и средств у Золотого.

Ранее Филипоненко сообщал, что американские инструкторы обучают минно-взрывному делу военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), а группа инструкторов из Польши и Литвы прибыла в село Катериновка Попаснянского района для обучения военнослужащих ВСУ скрытной установке мин и проведению диверсий.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий отмечал, что киевские силовики заминировали дорогу к мосту, соединяющему Старый Айдар и Счастье, а также дорогу южнее моста у Счастья.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 января — Луганск