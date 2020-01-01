Пиротехники на Луганщине обезвредили 32 взрывоопасных предмета
За прошедшие сутки пиротехническими расчетамиГСЧС Украины было проверено 3,1 га местности, где было обнаружено и изъято 32 единицы взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Луганскую ОГА.
Работы проводились в Станично — Луганском и Попаснянском районах, где было обнаружено и изъято:
27 артиллерийских снарядов
2 минометные мины
3 гранаты.
Спасатели акцентируют, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ. Происшествия - Сегодня, 10:47 58
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Луганскую ОГА.
Работы проводились в Станично — Луганском и Попаснянском районах, где было обнаружено и изъято:
27 артиллерийских снарядов
2 минометные мины
3 гранаты.
Спасатели акцентируют, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ. Происшествия - Сегодня, 10:47 58
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