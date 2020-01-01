Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 21.01.2019
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился. В общем, через КПВВ последовало 32,9 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8155 человек и 960 транспортных средств;
«Марьинка» — 6615 человек и 1125 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5360 человек и 1105 транспортных средств;
«Гнутово» — 2720 человек и 555 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10000 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 15/35; «Марьинка» — 0/65; «Новотроицкое» — 20/35; «Гнутово» — 10/10.
Вчера пограничные наряды Краматорского отряда совместно с работниками ДФС из состава Объединенных сил в КПВВ «Майорское» и «Марьинка» помешали двум попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти средства для защиты органов дыхания и автозапчасти на общую сумму почти 113 000 гривен. Товары изъяты представителями ДФС для дальнейшего процессуального оформления.
Кроме того, в КПВВ «Майорское» гражданин Украины предлагал пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданин и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения передан работникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Через КПВВ «Новотроицкое» к временно неподконтрольной территории Украины последовали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые и гигиенические наборы общим весом 100,9 тонны.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:31 114
«Майорское» — 8155 человек и 960 транспортных средств;
«Марьинка» — 6615 человек и 1125 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5360 человек и 1105 транспортных средств;
«Гнутово» — 2720 человек и 555 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10000 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 15/35; «Марьинка» — 0/65; «Новотроицкое» — 20/35; «Гнутово» — 10/10.
Вчера пограничные наряды Краматорского отряда совместно с работниками ДФС из состава Объединенных сил в КПВВ «Майорское» и «Марьинка» помешали двум попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти средства для защиты органов дыхания и автозапчасти на общую сумму почти 113 000 гривен. Товары изъяты представителями ДФС для дальнейшего процессуального оформления.
Кроме того, в КПВВ «Майорское» гражданин Украины предлагал пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданин и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения передан работникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Через КПВВ «Новотроицкое» к временно неподконтрольной территории Украины последовали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые и гигиенические наборы общим весом 100,9 тонны.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:31 114
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