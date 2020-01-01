"Лугансквода" из-за аварии прекратила подачу воды части столицы ЛНР

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" в связи с аварией прекратило подачу воды части столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Сегодня, 21 января, в связи с аварийной ситуацией на насосной станции "Острая могила" с 11.00 ориентировочно до 21.00 будет прекращена подача воды по улицам: Новопромышленная, Цимлянская, Днепровская, Аккумуляторная, Краснодонская, Переясловская, Верещагина, Гастелло, Кошевого, Ладыгина, Молодежная, Веденина, Волгодонская, 40 лет ВЛКСМ, Зоотехническая, Южноукраинская, Владимировская, Миусинская, Экспедиционная, Краснопартизанская, Ровеньковская, Лесопарковая; кварталам: Пролетариата Донбасса, 50 лет Образования СССР; поселка Видный, Острая могила, ВВАУШ; учреждения здравоохранения: 8-я больница, онкодиспансер, станция переливания крови", - говорится в сообщении.

"После окончания ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме", - добавили в пресс-службе.

21 января — Луганск