Мобильный офис Дружковки посетит отдаленные поселки
В Дружковке продолжает работу Мобильий офис для предоставления административных и социальных услуг.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на горсовет Дружковки.
До конца февраля мобильный социальный офис проведет выездные приемы граждан в Алексеево-Дружковке (21 января, возле здания поссовета), Новогригорьевке (23 января, район клуба), Сурово (28 января, район клуба) и Донском (30 января, район трамвайной остановки). Время работы офиса — 10:00 — 14:00.
В офисе будут предоставляться административные и социальные услуги.
ЦНАП:
— предоставление консультационно-разъяснительных услуг, прием заявлений и документов (кроме услуг по выдаче паспорта гражданина Украины с бесконтактным носителем и паспорта гражданина Украины для выезда за границу и услуги, которая предоставляются в день подачи заявления), а именно:
— Предоставление сведений из Государственного земельного кадастра в форме выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке.
Управление социальной защиты населения Дружковского городского совета:
— Получение развернутых консультации и разъяснений в сфере социальной защиты населения, подачи заявлений для назначения всех видов государственной социальной помощи, льгот, субсидий оздоровления детей, вопросы в сфере социально — трудовых отношений и тому подобное.
Константиновско-Дружковское объединенное управление Пенсионного фонда Украины:
— Предоставление консультаций по законодательству об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсионном обеспечении, разъяснений относительно размера пенсии;
— Выдача справок о размере пенсии, о пребывании на учете, ОК-5, ОК-7;
— Предоставление перечня документов, необходимых для назначения (перерасчета) пенсий, пособия на погребение, недополученной пенсии и тому подобное;
— Предоставление разъяснений и методической помощи в пользовании электронными сервисами Пенсионного фонда Украины.
Дружковское городское отделение управления исполнительной дирекции ФСС Украины в Донецкой области:
— Оказание помощи по временной потере трудоспособности;
— Страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве и членам их семей;
— Лечение в реабилитационных отделениях санаторно-курортных учреждений;
— Дополнительные виды помощи, назначенные МСЭК.
Дружковский городской центр занятости:
— Информация об услугах Государственной службы занятости граждан, желающих работать или сменить место работы, трудоустроиться по совместительству;
— Консультирование населения по регистрации в службе занятости и по вопросам трудоустройства;
— Информация о состоянии, основных тенденциях и процессах на рынке труда города. Новости Донецка - Сегодня, 11:33 39
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на горсовет Дружковки.
До конца февраля мобильный социальный офис проведет выездные приемы граждан в Алексеево-Дружковке (21 января, возле здания поссовета), Новогригорьевке (23 января, район клуба), Сурово (28 января, район клуба) и Донском (30 января, район трамвайной остановки). Время работы офиса — 10:00 — 14:00.
В офисе будут предоставляться административные и социальные услуги.
ЦНАП:
— предоставление консультационно-разъяснительных услуг, прием заявлений и документов (кроме услуг по выдаче паспорта гражданина Украины с бесконтактным носителем и паспорта гражданина Украины для выезда за границу и услуги, которая предоставляются в день подачи заявления), а именно:
— Предоставление сведений из Государственного земельного кадастра в форме выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке.
Управление социальной защиты населения Дружковского городского совета:
— Получение развернутых консультации и разъяснений в сфере социальной защиты населения, подачи заявлений для назначения всех видов государственной социальной помощи, льгот, субсидий оздоровления детей, вопросы в сфере социально — трудовых отношений и тому подобное.
Константиновско-Дружковское объединенное управление Пенсионного фонда Украины:
— Предоставление консультаций по законодательству об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсионном обеспечении, разъяснений относительно размера пенсии;
— Выдача справок о размере пенсии, о пребывании на учете, ОК-5, ОК-7;
— Предоставление перечня документов, необходимых для назначения (перерасчета) пенсий, пособия на погребение, недополученной пенсии и тому подобное;
— Предоставление разъяснений и методической помощи в пользовании электронными сервисами Пенсионного фонда Украины.
Дружковское городское отделение управления исполнительной дирекции ФСС Украины в Донецкой области:
— Оказание помощи по временной потере трудоспособности;
— Страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве и членам их семей;
— Лечение в реабилитационных отделениях санаторно-курортных учреждений;
— Дополнительные виды помощи, назначенные МСЭК.
Дружковский городской центр занятости:
— Информация об услугах Государственной службы занятости граждан, желающих работать или сменить место работы, трудоустроиться по совместительству;
— Консультирование населения по регистрации в службе занятости и по вопросам трудоустройства;
— Информация о состоянии, основных тенденциях и процессах на рынке труда города. Новости Донецка - Сегодня, 11:33 39
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