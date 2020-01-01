Музыкальное путешествие «От Карпат до Альп»
На Луганщине всегда ждут новых встреч с почетным дирижером Академического симфонического оркестра Луганской областной филармонии Куртом Шмидом.
Именно благодаря его усилиям луганские музыканты много путешествуют по Европе.
И новый концерт не стал исключением — его название «От Карпат до Альп» предусматривало символическое путешествие для слушателей. Оркестр исполнил произведения чешских, австрийских и итальянских композиторов. Присутствующих ждали приятные сюрпризы: участие юной скрипачки Ариши Бенецкой, которой всего 10 лет. В сопровождении Академического симфонического оркестра девочка исполнила произведение Arisha's waltz Курта Шмида.
Как сообщает областное управление культуры, Курт Шмид, как всегда, активно общался с северодонецкой публикой, спускался в концертный зал, приглашал на танец смелых слушателей. Все это создавало невероятную атмосферу в зале: слушатели стоя бурными аплодисментами под крики «Браво!» провожали всех артистов. Культура - Сегодня, 11:13 67
Именно благодаря его усилиям луганские музыканты много путешествуют по Европе.
И новый концерт не стал исключением — его название «От Карпат до Альп» предусматривало символическое путешествие для слушателей. Оркестр исполнил произведения чешских, австрийских и итальянских композиторов. Присутствующих ждали приятные сюрпризы: участие юной скрипачки Ариши Бенецкой, которой всего 10 лет. В сопровождении Академического симфонического оркестра девочка исполнила произведение Arisha's waltz Курта Шмида.
Как сообщает областное управление культуры, Курт Шмид, как всегда, активно общался с северодонецкой публикой, спускался в концертный зал, приглашал на танец смелых слушателей. Все это создавало невероятную атмосферу в зале: слушатели стоя бурными аплодисментами под крики «Браво!» провожали всех артистов. Культура - Сегодня, 11:13 67
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