В поисках удобных героев

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Times of Israel.Обычно подобное происходит в тот момент, когда устроители мероприятия осознают, что выступление конкретного человека по данной тематике будет либо неуместным, либо оскорбительным.Сам Зеленский искренне раздосадован таким поворотом событий, так как считает, что официальный представитель Украины должен был выступить на данном мероприятии в силу неких исторических событий.Мотивируя свою позицию, украинский лидер выразил мнение, что поскольку, по его словам, каждый четвертый еврей, погибший в результате холокоста, был уроженцем Украины, было бы справедливо, если бы он произнес речь.Все это происходит на фоне заявлений МИД Израиля, который осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.Я часто говорю о том, что некоторые события нужно оценивать ситуативно, исходя из преобладающей точки зрения их участников. Украина, весь украинский народ, внесли огромный вклад в победу над фашизмом, тем самым способствуя тому, чтобы виновные в уничтожении евреев понесли заслуженное наказание. И украинцы могли бы по праву гордиться тем, что в свое время остановили холокост, предотвратив сотни тысяч новых жертв. Но эта Украина, та Украина, которая, встав в один строй с другими республиками Советского Союза, сломала хребет европейскому фашизму, увы, осталась в прошлом.На смену старой Украине пришла Украина новая, та страна, которая планомерно формировалась после развала СССР, шаг за шагом продвигая «новую историческую реальность». Реальность, которая подразумевала совершенно иной взгляд на события недалекого прошлого, которые и вспоминали на форуме в память холокоста, посвящённом 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц. Герои становились оккупантами или предателями, а тех, кого по совокупности совершенных преступлений, в том числе и против украинского народа, поставили к стенке или вздернули на осине, возвели в ранг национальных героев.Разумеется, в свете всего произошедшего на Украине за последний десяток лет, можно с уверенностью сказать, что на данном форуме представителям Украины вообще не место. Посудите сами, могут ли чтить память жертв Холокоста те, кто в свою очередь увековечивают память нацистских преступников Степана Бандеры и Романа Шухевича? Память тех, кто сознательно продвигал политику тотального уничтожения евреев? Память тех, кто активно пропагандировал этнические чистки? На мой взгляд, присутствие на данном мероприятии Владимира Зеленского, человека, который позволил 1 января 2020 года провести в стране факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, абсолютно неуместно. Он выбрал свою сторону, поэтому не ему сегодня рассказывать о погибших евреях и жертвах нацизма.Но, видимо, Зеленский, обескураженный весьма прохладным приемом со стороны организаторов памятных мероприятий, сделал для себя соответствующие выводы и поспешил применить свою излюбленную тактику «нахождения паритетов». Без всякого сомнения, Зеленскому будет весьма сложно лавировать между интересами мирового сообщества и интересами украинских радикалов, но он решил попробовать."Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои, и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы именами тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт", - данный спич он адресовал представителям весьма неоднородного украинского социума.Также Зеленский напомнил своим согражданам о том, что у Украины "есть свои современные герои - люди, которые сделали историю, ученые, люди в освоении космоса, великие спортсмены, многие писатели... Люди, которых уважают во всех уголках Украины". Как-то опрометчиво он забыл упомянуть «героев» АТО, чьи биографии были выкованы в горнилах украинской пропаганды и поданы населению под видом объективной реальности. Видимо, просто спешил очень, ситуация не способствовала длительным размышлениям.Нет, Зеленский однозначно должен войти в историю. И его портреты должны быть во всех украинских учебниках. И запечатлён он должен быть в качестве человека, сидящего одновременно на двух стульях и буквально балансирующего на грани, чтобы не упасть на пятую точку. Само по себе предложение «построить общую историю Украины» звучит весьма оригинально. Только вот общую с кем? С теми, кто почитает нацистских преступников и пытается проецировать хронологию последнего столетия как историю оккупации и непрекращающейся борьбы за независимость? Или с теми, с кем украинцы бок о бок сражались с фашизмом и победили? С теми, с кем восстановили разрушенную страну и строили одну из самых успешных экономик своего времени? Какую историю хочет написать Владимир Зеленский?Алексей Зотье