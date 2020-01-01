В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД Донецкой Народной Республики Алексей Кривуля (позывной Грин). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.
"На данный момент ведутся следственные действия", - заявил Владислав Бердичевский.
Другие подробности пока не приводятся.
Информацию о смерти Алексея Кривули подтвердил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Как уточняет портал «Новороссия» со ссылкой на военных корреспондентов Марину Харькову и Юрия Котенка, замкомандира полка застрелили вечером 20 января. Убийство произошло в Донецке.
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