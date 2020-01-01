В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

"На данный момент ведутся следственные действия", - заявил Владислав Бердичевский.

Фото: Стоп-кадр видео /© Юрий КотенокВ понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД Донецкой Народной Республики Алексей Кривуля (позывной Грин). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.Другие подробности пока не приводятся.Информацию о смерти Алексея Кривули подтвердил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.Как уточняет портал «Новороссия» со ссылкой на военных корреспондентов Марину Харькову и Юрия Котенка, замкомандира полка застрелили вечером 20 января. Убийство произошло в Донецке.