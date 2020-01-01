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Рабочая делегация с Главой ОБСЕ уже направляется в Станицу Луганскую

verter Сегодня, 13:0019Новости
Рабочая делегация с Главой ОБСЕ уже направляется в Станицу Луганскую
Начался рабочий визит главы ОБСЕ Эдди Рамы на Луганщину.
Об этом сообщает Омбудсмен Украины Людмила Денисова, передает ВВ.
«Начался совместный рабочий визит в составе делегации во главе с председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой в зону проведения ООС — Станицы Луганской», — сообщила Денисова. Политика - Сегодня, 12:08 114

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