Рабочая делегация с Главой ОБСЕ уже направляется в Станицу Луганскую



Об этом сообщает Омбудсмен Украины Людмила Денисова, передает ВВ.

«Начался совместный рабочий визит в составе делегации во главе с председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой в зону проведения ООС — Станицы Луганской», — сообщила Денисова. Политика - Сегодня, 12:08 114 Начался рабочий визит главы ОБСЕ Эдди Рамы на Луганщину.Об этом сообщает Омбудсмен Украины Людмила Денисова, передает ВВ.«Начался совместный рабочий визит в составе делегации во главе с председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой в зону проведения ООС — Станицы Луганской», — сообщила Денисова. Политика - Сегодня, 12:08 114

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