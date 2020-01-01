Глава ЛНР передал коммунальным предприятиям Стаханова автовышку и два мусоровоза (ФОТО)

Глава ЛНР передал коммунальным предприятиям Стаханова автовышку и два мусоровоза. Об этом с места передачи техники на территории Стахановской дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС) передает корреспондент ЛИЦ.

"Наши действия будут направлены на то, чтобы продолжить обновление автопарка специализированной техникой", - отметил Пасечник.

Директор Стахановской ДЭС Дмитрий Духновский рассказал главе ЛНР, что основная проблема предприятия в настоящее время заключается в высокой изношенности техники, которую необходимо обновить.

"Хотелось бы дополнительных средств на ремонт дорог, нужно сделать выравнивающий слой, потому что уже иссяк текущий ремонт. В том году мы уже сделали выравнивающий слой, получилось довольно отлично и экономически выгодно", - сказал он.

"На сегодняшний день те дороги, которые существуют в Республике – это тяжелое, грустное наследие предыдущей власти. Они, в моем понимании, критике не подлежат, полностью надо стелить новые дороги, укладывать", - подчеркнул Пасечник.

В ходе посещения ДЭС глава ЛНР также пообщался с сотрудниками предприятия, ответив на интересующие их вопросы, касающиеся водоснабжения и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) в Стаханове.

Напомним, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.

21 января — Луганск