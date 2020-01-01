Зеленский продолжил агрессивную политику Киева в отношении Донбасса – глава ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил агрессивную политику в отношении Донбасса, проводимую украинскими властями с 2014 года. Об этом на встрече с работниками коммунальных предприятий Стаханова заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он выразил сожаление, что киевские силовики c начала 2020 года продолжили обстрелы мирных городов Республики.

"Это (обстрелы) о многом говорит. Вы знаете, что в 2014 году Украина была ориентирована на агрессивное отношение к нашим Республикам. В общем-то, ничего не меняется", - констатировал Пасечник.

"Политика эта продолжается. Был один президент (Украины) Петр Порошенко, который осуществлял в отношении нас агрессивную политику. Президенты поменялись, выбран на сегодняшний день Владимир Зеленский, вместе с тем ситуация абсолютно никак не меняется, и в отношении нас используют такие же методы, такие же формы. Обстрелы вот, по вашим словам (жителей прифронтовых районов), даже участились", - констатировал он.

Глава ЛНР отметил, что самым страшным в этой ситуации является то, что новая украинская власть "все так же готова убивать" жителей Донбасса.

При этом Пасечник отметил, что Республики Донбасса по-прежнему привержены Минским соглашениям.

"Лучше долго беседовать за столом переговоров, чем быстро друг по другу стрелять. У меня такой принцип, такой подход. Мы всегда готовы к диалогу, мы к этому призываем украинскую сторону, в частности, Владимира Зеленского, услышать нас", - сказал глава Республики.

"Мы готовы к переговорам, мы готовы слышать, слушать. Наша основная задача – прекратить огонь, наша задача, чтобы перестали гибнуть люди", - заявил Пасечник.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 января — Луганск