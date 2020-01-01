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Столтенберг рассказал о новых беспилотниках НАТО

Sergey Сегодня, 14:150Новости
Столтенберг рассказал о новых беспилотниках НАТО
Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью норвежской газете Verdens Gang сообщил, что новые стратегические беспилотники альянса, летая над территорией стран НАТО, смогут фиксировать то, что происходит в других государствах, передает RT.
«Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границами наших соседних стран», — заявил он.

По его словам, два беспилотника, являющиеся модернизированной версией американских БПЛА Global Hawk, в настоящее время проходят испытания на базе НАТО на Сицилии.
Издание сообщает, что дроны смогут находиться в воздухе около 30 часов без дозаправки. Они будут летать на высоте 18 км и фиксировать происходящее в радиусе 200 км.
Также Столтенберг заявил, что эти беспилотники дадут НАТО «уникальное преимущество» перед Россией и Китаем.

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