Столтенберг рассказал о новых беспилотниках НАТО

«Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границами наших соседних стран», — заявил он.

Фото: ReutersГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью норвежской газете Verdens Gang сообщил, что новые стратегические беспилотники альянса, летая над территорией стран НАТО, смогут фиксировать то, что происходит в других государствах, передает RT.По его словам, два беспилотника, являющиеся модернизированной версией американских БПЛА Global Hawk, в настоящее время проходят испытания на базе НАТО на Сицилии.Издание сообщает, что дроны смогут находиться в воздухе около 30 часов без дозаправки. Они будут летать на высоте 18 км и фиксировать происходящее в радиусе 200 км.Также Столтенберг заявил, что эти беспилотники дадут НАТО «уникальное преимущество» перед Россией и Китаем.