ЛНУ имени Шевченко и Юго-Осетинский университет подписали соглашение о сотрудничестве

Луганский национальный университет (ЛНУ) имени Тараса Шевченко и Юго-Осетинский государственный университет имени Александра Тибилова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, ректор ЛНУ Елена Трегубенко.

"На прошлой неделе состоялась наша поездка в Юго-Осетинский государственный университет, где было заключено генеральное соглашение о сотрудничестве в различных сферах деятельности между Луганским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Юго-Осетинским государственным университетом", - сказала Трегубенко.

Она поблагодарила президента Республики Южная Осетия (РЮО) Анатолия Бибилова и ректора местного вуза Вадима Тедеева за приглашение и теплый прием делегации из ЛНР.

"Между Юго-Осетинским государственным университетом и нашим очень много общего, - добавила профессор. - Это в первую очередь серьезные традиции качественного уровня образования, это фундаментальное занятие научной деятельностью, это прекрасная работа со студенческим коллективом. И во всех этих направлениях были составлены перспективные планы, по которым мы собираемся работать в ближайшее время".

Ректор ЛНУ уточнила, что в первую очередь будет активизирована работа по академической мобильности.

"Мы получили предварительные договоренности о возможности проведения совместных видов учебных и производственных практик. Мы пригласили студентов Юго-Осетинского государственного университета посетить ЛНУ имени Тараса Шевченко для того, чтобы провести те же полевые практики на территории степной зоны, и в свою очередь получили приглашение для наших биологов, географов, туристов посетить университет и иметь возможность познакомиться с прекрасной природой и туристическими объектами Южной Осетии", - рассказала доктор педагогических наук.

Кроме того, представителями вузов были достигнуты договоренности относительно обмена профессиональными кадрами в рамках чтения лекций, написания совместных научных публикаций, участия в грантовой деятельности, развития музейной, спортивной и социокультурной деятельности.

"Большую заинтересованность Юго-Осетинский университет выразил в повышении уровня научной квалификации кадров и поэтому мы ждем ученых из Южной Осетии для прикрепления и дальнейшей защиты диссертационных работ как в нашем совете по педагогическим специальностям нашего университета, так и, я думаю, что в научных диссертационных советах других университетов ЛНР", - отметила Трегубенко.

"Интересным предложением с нашей стороны явилось приглашение студентов для обучения в нашем университете, потому что некоторые направления подготовки - тот же спорт, та же физическая культура - в Юго-Осетинском университете отсутствуют. Поэтому, я надеюсь, что некоторые направления подготовки, которые есть в нашем вузе, будут востребованы и студентами Южной Осетии", - добавила ректор ЛНУ.

21 января — Луганск