Луганская молодежная библиотека начала реализацию проекта к 75-летию Великой Победы (ФОТО)

Сотрудники Луганской молодежной библиотеки (ЛМБ) начали реализацию проекта "Колокольный звон нашей памяти", посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры."Старт масштабного проекта "Колокольный звон нашей памяти" начался с комплексного мероприятия "Дорогами Победы", которое подготовили сотрудники отдела самообразования и интеллектуального развития Луганской молодежной библиотеки при поддержке музея истории Луганска", – говорится в сообщении.Гости мероприятия – студенты колледжа Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко – побывали на историческом уроке "Строками воспоминаний", который провела главный хранитель музея истории Луганска Дарья Кустова."Сотрудник музея рассказала молодежи про оккупацию Ворошиловграда, вспомнила луганчан, которые освобождали город и, несмотря на тяжелые бои, выжили. На примере архивных материалов студенты смогли прикоснуться к великому подвигу наших предков", – отметили в библиотеке.Кроме того, сотрудники учреждения культуры в ходе мероприятия представили новую книжно-иллюстративную выставку "Дни воинской славы: забытые Победы"."Эта выставка будет постоянно действующей и станет напоминанием о славных подвигах наших предков, которые иногда незаслуженно забыты", – рассказали в ЛМБ.Кроме того, Кустова представила гостям мероприятия передвижную выставку "Февраль 43. Освобождение"."Эта выставка будет экспонироваться в библиотеке до апреля 2020 года", – отметили в учреждении культуры, добавив, что в рамках проекта "Колокольный звон нашей памяти" запланировано проведение и целого ряда других мероприятий.Напомним, Луганск (в то время – Ворошиловград) был освобожден от немецко-фашистских войск частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции. В боях за город сражалась 3-я гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.В общей сложности Луганск находился под немецкой оккупацией около семи месяцев - 212 дней.4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тыс. военнослужащих разных национальностей. Более 400 тыс. жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Героя Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова.21 января — Луганск